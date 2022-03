Filhos de Will Smith se manifestam após polêmica do Oscar

Os filhos de Will Smith se manifestaram nas redes sociais após episódio envolvendo o pai no Oscar, do último domingo (27). O ator deu um tapa no comediante Chris Rock, ao vivo, após ele ter feito uma piada sobre a cabeça raspada da artista Jada Smith.

A filha do artista, Willow Smith, de 21 anos, se manifestou de forma mais singela, apenas compartilhando fotos da família em sua página.

Em um dos registros, ela aparece ao lado do pai, segurando a estatueta, sem deixar de compartilhar a foto da mãe e do irmão, Jaden, de 23 anos.

Jaden, por sua vez, se pronunciou no Twitter, demonstrando apoio ao pai. "And That’s How We Do It", publicou. A tradução seria algo similar a "É assim que nós fazemos".

Os dois são frutos do relacionamento entre Will e Jada. O ator também tem mais um filho de 29 anos, de um relacionamento anterior do artista. Will recebeu o Oscar de melhor ator pelo filme "King Richard".