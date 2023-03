Filhos pedem à Justiça que enteada de Pelé seja reconhecida como herdeira

Os filhos de Pelé Joshua Seixas Arantes do Nascimento e Celeste Seixas Arantes do Nascimento pedem que a irmã deles e enteada do ex-jogador, Gemima Lemos MacMahon, seja reconhecida como filha socioafetiva craque e, consequentemente, considerada como herdeira. Eles enviaram uma petição ao Juiz da 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro de Santos, no litoral de São Paulo, na última segunda-feira (13), de acordo com o g1.

Gemima Lemos Macmahon é filha de Assíria, com quem Pelé casou quando a pequena tinha 8 meses. A jovem entrou com um pedido para que seja reconhecida como filha socioafetiva de Pelé e, dessa forma, considerada como herdeira.

No documento, os advogados esclareceram que os todos os demais herdeiros e a viúva reconhecem que Gemima e Edson "desenvolveram, ao longo da vida, relação equiparável à paternidade, atualmente reconhecida pela lei, doutrina e jurisprudência brasileiras como paternidade socioafetiva".

Os advogados dizem que o artigo 1.593 do Código Civil prevê que o parentesco, natural ou civil, decorre de consanguinidade ou outra origem, dentre elas, o afeto. "Este é o caso de Gemima, que desde que viu sua genitora casar-se com Edson no início dos anos 90, passou a ser por ele também tratada como filha e, por isso, hoje possui legitimidade para ocupar a posição de herdeira neste feito", aponta o documento.

De acordo com a petição, Joshua e Celeste manifestaram estarem de acordo com a nomeação de Edson Cholbi do Nascimento, o Edinho, ao cargo de inventariante, após a viúva de Pelé, Márcia Aoki ter decidido abrir mão do cargo.