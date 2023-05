Filhote é resgatado após cair em cisterna de 2 metros de profundidade na Bahia

Um filhote de cachorro foi resgatado pelos bombeiros em Senhor do Bonfim, no centro-norte Baiano. O animal tinha caído em uma cisterna com 2 metros de profundidade.

O resgate ocorreu na segunda-feira (22) em um loteamento localizado no bairro Alto da Rainha. Os bombeiros utilizaram um cesto de captura, equipamento apropriado para esse tipo de ocorrência.

Após o resgate, o filhote foi avaliado pelos bombeiros e não apresentava ferimentos aparentes. O animal foi deixado sob os cuidados de um casal que trabalha na área onde a cisterna está localizada.