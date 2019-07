Filipe Luís participa de último treino da Seleção antes da final

A seleção brasileira encerrou neste sábado (6) a preparação para a final da Copa América, contra o Peru, no Maracanã. O técnico Tite comandou um treino na Granja Comary, em Teresópolis, sob um frio de cerca de 10ºC e com a presença do lateral esquerdo Filipe Luís. Em fase final de recuperação de lesão na coxa direita, ele participou da atividade.



A imprensa acompanhou somente os 15 primeiros minutos do treino de véspera. Neste curto período, os jogadores realizaram aquecimento e iniciaram um trabalho coletivo. Filipe Luís esteve presente das duas partes do treinamento após ter realizado nos últimos dias atividades em separado para recuperar as melhores condições clínica e física.



O lateral sofreu a lesão na partida contra o Paraguai, pelas quartas de final, nas quais teve de sair da equipe brasileira no intervalo. Alex Sandro entrou na vaga dele, foi titular contra a Argentina e será novamente o escolhido para começar o jogo contra o Peru caso Filipe Luís não tenha condições. A possível formação titular deve ter: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus, Everton e Firmino.



O treino deste sábado da seleção brasileira contou a presença do presidente da CBF, Rogério Caboclo. O dirigente foi ao local de helicóptero e chegou minutos antes da atividade. Ele acompanhou o trabalho da lateral do gramado, onde conversou com o coordenador de seleções Edu Gaspar e o chefe da delegação, Rodolfo Landim, que é também presidente do Flamengo.



A final entre Brasil e Peru será disputada no domingo (7), às 17h, no estádio do Maracanã. Assim como ocorreu nas semifinais, o regulamento prevê a disputa de prorrogação e pênaltis em caso de empate no tempo normal.