Filipinho vence Italo Ferreira em final brasileira e é campeão mundial de surfe

O Brasil conquistou mais um título mundial no Surfe. Em final brasileira, Filipe Toledo bateu Italo Ferreira e foi coroado campeão da WSL. A disputa aconteceu nesta quinta-feira (8), em Trestles, na Califórnia. Essa é a sexta conquista do país no esporte e a primeira de Filipinho.

Líder do ranking mundial, Filipe Toledo chegou na última etapa com vantagem e garantido na final. Vice-campeão em 2021, quando perdeu para o também brasileiro Gabriel Medina, ele estava atrás do primeiro título mundial da carreira.

Atual campeão olímpico e com um título do WSL conquistado em 2019 no currículo, Ítalo iniciou a última etapa do mundial como quarto do ranking e teve um caminho mais trabalhoso. No percurso até a decisão, ele passou pelo japonês Kanoa Igarashi - em uma reedição da final da Olimpíada de Tóquio -, e pelos australianos Ethan Ewing e Jack Robinson.

A final brasileira foi decidida em uma melhor de três. Na primeira bateria, Filipinho começou bem e venceu por 15.13 a 10.83 pontos (notas 7.63 e 7.50). Italo teve um início ruim e não conseguiu boas ondas, somando apenas 6.83 (6.00 e 0.83).

Em busca de recuperação para alcançar o compatriota, Italo conseguiu dar dois aéreos, mas caiu na última manobra. A nota 4.83 melhorou a pontuação dele, que chegou a 10.83. O problema é que Filipe Toledo ampliou a vantagem ao pegar uma onda que levou a torcida à loucura e recebeu um 7.63.

Na segunda bateria, os dois brasileiros continuaram conquistando boas notas. Italo reduziu a distância para o oponente e a dez minutos do fim a disputa estava em 13.50 para Filipinho contra 11.23 de Italo.

Em um final emocionante, Italo Ferreira conquistou uma nota 8.60, mas logo na sequência Filipinho conseguiu um 8.67. A vitória na segunda bateria confirmou o título para Filipe Toledo. O primeiro na carreira do surfista.

Com a conquista de Filipinho, o Brasil tem agora seis mundiais no surfe. Além dele, Gabriel Medina (2014, 2018 e 2021), Adriano Souza (2015) e Italo Ferreira (2019) integram o hall de campeões.

FEMININO

Na disputa entre as mulheres, a brasileira Tatiana Weston-Webb, vice-campeã da temporada passada, levou a virada da australiana Stephanie Gilmore e ficou terminou o torneio na quarta colocação.

Tatiana Weston-Webb ficou na quarta colocação do WSL ( Foto: Nolan/WSL)

"Deu, mas não deu. Eu senti que fiz tudo o possível na bateria. Senti que peguei a nota no final, mas os juízes não acharam a mesma coisa. Isso às vezes acontece. Mas estou muito orgulhosa com meu surfe na bateria", disse ela.

Na final, Gilmore venceu Carissa Moore e faturou o seu oitavo título mundial.