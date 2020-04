Filme baiano será exibido no Festival Internacional de Cinema Infantil

O curta-metragem Doido Lelé, da cineasta baiana Ceci Alves, será exibido no Festival Internacional de Cinema Infantil - FICI. O filme foi convidado para participar da ação Filmoteca, que vai disponibilizar no site do FICI alguns dos melhores projetos já exibidos ao longo dos seus 18 anos.

Doido Lelé, que comemora 10 anos de lançamento em 2020, poderá ser visto entre a próxima quarta-feira (22) e segunda-feira (27). O curta foi exibido originalmente na oitava edição do FICI, em 2010, e premiado em festivais no Brasil e exterior. Inclusive, foi convidado pela École Supérieure d’Audio-Visuel, de Toulouse, França, a participar do Short Film Corner, durante o 63º Festival de Cannes de 2010.

"O curta, que conta a história de Caetano, pobre e mestiço que, na Salvador da década de 50, sonha em ser cantor de rádio, para deleite da mãe e contrariedade do pai. Ele foge todas as noites de casa para tentar, sem sucesso, a sorte no programa de calouros. Até que, numa noite, ele aposta tudo numa louca, divertida e definitiva performance. Nada muito diferente se Caetano não fosse apenas um menino”, explicou Ceci, que faz aniversário nesta quarta, no mesmo dia em que o festival começa.

Com essa ação, o FICI, que é dirigido pelas cineastas Carla Camurati e Carla Esmeralda, quer difundir conteúdos de excelência para o público infantil de todo o Brasil, enquanto o país vive a pausa das salas de exibição e o isolamento social, por causa da pandemia do novo coronavírus.

Veja o trailer de Doido Lelé: