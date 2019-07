Filme brasileiro premiado no Festival de Cannes ganha trailer; assista

Vencedor do prêmio do júri no Festival de Cannes e do prêmio de melhor filme na principal mostra do Festival de Cinema de Munique, o filme brasileiro 'Bacurau' divulgou o trailer oficial nesta terça-feira (16). Com direção e roteiro de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, o longa fará a abertura do Festival de Gramado, no dia 16 de agosto, e estreia nas salas do país no dia 29 de agosto.

Gravado no Sertão do Seridó, divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba, Bacurau é um filme de aventura ambientado no Brasil e conta a história do povoado Bacurau, que some do mapa após o falecimento de uma de suas moradoras mais queridas. Uma série de assassinatos inexplicáveis começam a acontecer e os moradores da cidade tentam reagir.

Com presença em mais de 100 festivais e mostras ao redor do mundo, desde sua première mundial em Cannes, o filme que mistura drama, suspense e faroeste já foi exibido na competição do Neuchâtel International Fantastic Film Festival, na Suíça, no Festival de Cinema de Sidney, Austrália, no SoFilm Summercamp, em Nantes, e La Rochelle, ambos na França, onde estreia em setembro.

Bacurau é a segunda coprodução entre a CinemaScopio do Recife (mesmo de 'O Som ao Redor' e 'Aquarius') e a SBS em Paris (de 'Synonymes', vencedor do urso de ouro em Berlim; 'Elle', e 'Mapas Para as Estrelas). A coprodução é da Globo Filmes, Simio Filmes, Arte France Cinema, Telecine e Canal Brasil.