Filme Breaking Bad ganha data de lançamento e teaser; assista

Baseado em uma das séries mais aclamadas da televisão mundial, o filme El Camino: A Breaking Bad Film ganhou data de estreia e teaser que traz uma boa notícia para os fãs: a volta do emblemático personagem Jesse Pinkman, interpretado pelo vencedor do Emmy Aaron Paul. A história que começa depois do final da série original chegará à Netflix no dia 11 de outubro.

A trama vai acompanhar a fuga dramática de Jesse Pinkman em um Chevrolet El Camino roubado. Mas ele precisará fazer as pazes com o passado de Walter White (Bryan Cranston), se quiser sobreviver. "Jesse precisa encontrar paz em relação ao seu passado para conseguir forjar algum futuro", diz a sinopse.

O suspense tem roteiro e direção de Vince Gilligan, criador de Breaking Bad, e produção de uma equipe formada por Mark Johnson, Melissa Bernstein, Charles Newirth, Diane Mercer e Aaron Paul, em associação com a Sony Pictures Television.