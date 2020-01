Filme com Ex-The Voice Kids mostra sonho adolescente pela carreira musical

Em cartaz nos cinemas, O Melhor Verão Das Nossas Vidas, filme de Adolpho Knauth, narra a viagem de três meninas ao Guarujá, onde acontece um grande festival musical. Em segredo dos pais e acompanhadas de familiares, elas pretendem ganhar o concurso a qualquer custo para alavancarem a carreira musical.

A história não poderia se adequar mais às vidas das jovens cantoras Bia Torres, Giulia Nassa e Laura Castro, que participaram do programa The Voice Kids e depois formaram a girl band BFF Girls. “Nós somos como irmãs e já trabalhamos muito juntas. Colocar isso no filme foi uma coisa natural e gostosa, porque estar junto com elas deixa tudo muito divertido, leve e também fazemos com muito amor”, diz Bia.

“O sonho de chegarmos lá, nos apresentarmos no festival e ter o sucesso juntas é uma coisa que vivemos hoje e transparece muito no filme", completa Giulia. Outro personagem que também viveu essa realidade de pertinho é Theo, interpretado pelo cantor Murilo Bispo, que participou do The Voice Brasil, na versão adulto: “Theo é de um moleque que toca desde pequeno, vê a música como a grande referência dele e que se sente muito confortável quando está com um instrumento perto.”

Se enxergar é exatamente o que o diretor Knauth queria: “Quando os adolescentes forem assistir o filme vão se identificar. Não estamos trazendo adolescentes caricatos e sim como eles gostam de ser retratados.”

Confira o trailer do filme:

