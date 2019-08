Filme com Omar Sy fala de reencontro cultural e afetivo

Conhecido por filmes como Os Intocáveis, Uma Família de Dois e Samba, todos com questões atuais sobre a França - como racismo e imigração - o ator Omar Sy está de volta às telas com uma narrativa que o reconecta com sua própria história. Filho de mãe mauritana e pai senegalês, ele vive em Jornada da Vida um famoso ator francês de descendência senegalesa que faz uma viagem ao Senegal para promover seu livro.

Com roteiro e direção de Philippe Godea, a comédia dramática trata do inevitável choque de culturas entre Seydoul Tall (Sy) e os senegaleses. Por exemplo: o fato de Seydoul ser considerado branco, devido à maneira europeizada de ser.

“Para além da beleza estética e exótica do Senegal, são principalmente os valores inerentes à cultura do país que me comovem e que eu queria transmitir no filme: a força da família, da empatia, da fé que se percebe fortemente por lá”, explica o diretor.

O filme foi bem recebido pela crítica, que destacou uma condução que escapa do pieguismo e das lições edificantes. E valoriza a cor e as paisagens locais, sem escamotear as dificuldades, principalmente dos pequenos povoados.