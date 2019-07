Filme com Zac Efron como serial killer Ted Bundy estreará em julho

O filme que retrata a vida de Ted Bundy, um dos serial killers mais notórios da história, já tem data para chegar ao Brasil: estreará dia 25 de julho nos cinemas nacionais. Zac Efron está no papel principal da cinebiografia, intitulada Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal.

Entre 1974 e 1978, o homem matou pelo menos 30 mulheres em sete estados norte-americanos. Ele, muitas vezes, ainda fazia sexo com os cadáveres das vítimas, as decapitava e guardava suas cabeças como prêmios em seu apartamento. Foi preso no fim dos anos 1970 e sentenciado à morte por cadeira elétrica - o que aconteceu em 1989, quando tinha 42 anos.

O longa é apresentado a partir do ponto de vista da namorada de Ted, Elizabeth (vivida por Lily Collins), que não tinha conhecimento dos crimes do parceiro. No início do ano, o filme foi exibido no Festival de Sundance, com Zac recebendo elogios pela atuação. Segundo a mídia especializada, há chances do ator, de 31 anos, disputar um Oscar pela primeira vez.

Dirigido por Joe Berlinger (O Paraíso Perdido), Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal também traz no elenco Haley Joel Osment (O Sexto Sentido), Jim Parsons (The Big Bang Theory) e Kaya Scodelario (Maze Runner).