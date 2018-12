Filme de Alfonso Cuarón estreia nesta sexta (14) na Netflix

Alguns bons motivos para prestar atenção no filme Roma, que será lançado amanhã na Netflix: o longa é o primeiro projeto do cineasta mexicano Alfonso Cuarón desde Gravidade (2013), vencedor de sete Oscar; é a grande aposta da plataforma de streaming para ganhar seu primeiro Oscar; foi banido do Festival de Cannes, mas saiu de Veneza com o Leão de Ouro de Melhor Filme e foi indicado ao Globo de Ouro de Filme Estrangeiro, Roteiro e Direção.

Para que o filme entre na briga do Oscar, a Netflix irá exibili-lo em algumas cidades do mundo (no formato 70 mm), incluindo São Paulo e Rio de Janeiro.

Dirigido, escrito, produzido, fotografado e montado por Cuarón, o filme acompanha a vida da Cleo (Yalitza Aparicio), uma jovem empregada doméstica. Mãe de quatro filhos, ela trabalha para uma família em Roma, bairro de classe média na Cidade do México.

Como uma declaração de amor em homenagem à mulher que o criou, Cuarón revisita sua própria infância para criar um retrato intimista e comovente de uma família tentando manter o equilíbrio em uma época de conflitos pessoais e turbulências políticas na Cidade do México dos anos 70, durante a ditadura.

Filmado em preto e branco, o filme faz uma reconstituição de época apontada como um dos seus trunfos. Além de uma abordagem contundentes de graves problemas sociais.