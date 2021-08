Filme de Kristen Stewart como Princesa Diana ganha primeiro poster

Kristen Stewart promete dar muito o que falar na pele de Princesa Diana. Como os fãs sabem, a atriz americana dará vida à princesa Diana no filme biográfico Spencer, que tem direção do chileno Pablo Larraín (Jackie/2016) e previsão de lançamento nos EUA para 5 de novembro nos EUA.

O primeiro poster do filme que gira em torno do casório da mãe de William e Harry com – e subsequente divórcio do Príncipe Charles, foi divulgado nesta quarta-feira (25). Neste primeiro cartaz, Stewart pode ser vista agachada em uma posição de choro enquanto usa um vestido de baile todo adornado.

O drama do filme se desenrola ao longo de três dias, incluindo um de seus últimos feriados de Natal em Windsor, na Inglaterra.

"Todos nós crescemos, pelo menos eu cresci na minha geração, lendo e entendendo o que é um conto de fadas", disse o diretor do filme, Pablo Larraín. "Normalmente, o príncipe vem e encontra a princesa, a convida para se tornar sua esposa e, eventualmente, ela se torna rainha. Esse é o conto de fadas".

"Quando alguém decide não ser a rainha e diz que prefere ser ela mesma, é uma grande, grande decisão", continuou ele. "Um conto de fadas de cabeça para baixo. Sempre fiquei muito surpreso com isso e pensei que deve ter sido muito difícil de ser feito. Esse é o coração do filme".

O longa, que foi filmado em março deste ano na Inglaterra e na Alemanha, se passa em 1991 e fala sobre um final de semana decisivo na vida da princesa, no qual ela decidiu terminar o seu casamento após vários escândalos. Diana, mãe dos príncipes William e Harry, morreu em 1997 aos 36 anos.

“Spencer é um mergulho dentro de uma imaginação emocional de quem era Diana em um ponto crucial em sua vida”, explica Kristen Stewart, que já foi um dia a mocinha Bella Swan da saga Crepúsculo.

Stewart como Lady Di na foto mais recente de Spencer (divulgação)