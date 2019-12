Filme de Roberto Carlos ganha exibição especial nos cinemas

O público fiel de Roberto Carlos está acostumado a vê-lo cantar na televisão, todo Natal. Este ano, para variar, os fãs do Rei podem apreciar o repertório de clássicos no cinema porque as redes Cinépolis, Cinemark e UCI vão exibir nesta segunda (2), o especial Roberto Carlos em Jerusalém, seu primeiro espetáculo filmado em 3D.

O longa-metragem registra o show gravado na Terra Santa, num palco de mais de mil metros quadrados próximo ao Monte Sião, junto às muralhas da Cidade Velha de Jerusalém. Com uma plateia de 5.500 pessoas, a apresentação tem clássicos como Além do Horizonte, Como É Grande O Meu Amor Por Você e Jesus Cristo, além de versões especiais como Detalhes, cantada em 4 idiomas, e Jerusalém Toda de Ouro, interpretada em hebraico junto com um coral de 30 brasileiros que vivem em Israel.

O filme, dirigido por Jayme Monjardim, ainda conta com cenas da viagem de Roberto Carlos à Terra Santa, incluindo passagens por locais históricos como a Basílica do Santo Sepulcro, o Jardim das Oliveiras, o Muro das Lamentações e o Monastério de São Jorge.