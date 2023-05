Filme em animação, O Menino Beethoven Visita o Brasil tem lançamento no Youtube

Filme musical em animação, O Menino Beethoven visita o Brasil vai ganhar estreia nacional - e gratuita - neste domingo (4), às 17h no YouTube, aqui neste link. O média-metragem de 39 minutos tem direção artística do reconhecido Grupo Giramundo, que assina também a criação dos bonecos. Criado a partir do espetáculo teatral inédito, tem direção musical de Marcelo Caldi e roteiro de Edu Krieger, com ludicidade, o filme retrata a visita do músico Beethoven ainda menino ao Brasil e seu encontro com os grandes compositores do nosso país, como Villa-Lobos, Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga e Luiz Gonzaga.

Com patrocínio do Instituto Cultural Vale por meio da Lei de Incentivo a Cultura, o filme celebra Beethoven e a cultura quando amplia a beleza da música clássica para todos os brasileiros e, principalmente, para as crianças. Produzido por Fernando Gasparini, da Hajalume Produções e por Elis Ribeirete, da Design Próprio, O Menino Beethoven visita o Brasil aproxima o clássico ao popular, com o audiovisual, o teatro e a literatura.

“Com a criação do espetáculo e do filme buscamos promover as artes, com teatro de bonecos, cinema e música com o intuito de aproximar crianças e jovens para o conhecimento do mundo. Desejamos ampliar seus horizontes com cultura, nacional e internacional”, reflete Fernando Gasparini.

Artistas, compositores criaram suas obras a partir de temas e canções da tradição oral dos povos originários de seus países, tanto brasileira como europeia. A música de Ludwig van Beethoven, por mais refinada e complexa, muito se baseou nos temas populares, entoados e dançados pelo povo alemão e do centro-norte da Europa do século XVIII. Como exemplo, temos a Sinfonia nº6, a Pastoral, criada em melodias seculares, conservada pela memória oral dos pastores e trabalhadores rurais do Velho Continente.

Da mesma forma, no Brasil, nossos grandes criadores da música, como Villa-Lobos e Chiquinha Gonzaga, foram buscar nos grotões do país os temas cantados pelo povo, a fim de criar um registro inovador e refinado, demonstrando a grandiosidade do nosso folclore sertanejo.

O menino Beethoven andava desanimado com a Europa do século XVIII e, curioso, desejava conhecer lugares distantes, quando uma fada abiu um túnel do tempo em direção ao futuro, ao novo mundo, para conhecer novos amigos. A partir daí acontece o encontro mágico e atemporal de Beethoven com os compositores brasileiros, em um passeio musical com os grandes ícones da música brasileira dos últimos tempos: Pixinguinha, Villa-Lobos, Luiz Gonzaga e Chiquinha Gonzaga.