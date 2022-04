Filme gravado em Salvador vai contar história de amor de Magal

Final dos anos 1970. Um dos maiores astros da música brasileira daquela época vive o auge da carreira. Vem a Salvador para fazer shows e para dar entrevistas. Numa participação num programa de TV, ele bate o olho numa fã que participava de um concurso de beleza e se apaixona instantaneamente pela menina. Chama ela pra jantar, mas a mãe da jovem não deixa. Ele insiste. Meses depois, só após muita insistência por parte dele, os dois se casam, apesar de ela ainda ser uma adolescente de 16 anos, treze anos a menos que ele. Tiveram três filhos, constituíram uma linda família. E viveram felizes para sempre.

A história que tem um quê de conto de fadas é absolutamente verdadeira e vai para os cinemas. Meu Sangue Ferve por Você, que será lançado em 2023, conta a história de amor de Sidney Magal e Magali, sua esposa há mais de 40 anos e também sua empresária. Dirigido por Paulo Machline - que já dirigiu um curta indicado ao Oscar, Uma História de Futebol -, o longa-metragem é uma comédia romântica musical ambientada em Salvador, onde o casal se conheceu.

Filipe Bragança e Giovana Cordeiro vivem Magal e Magali

Uma parte das filmagens ocorreu em São Paulo, mas as locações externas foram realizadas em Salvador, na semana passada. O CORREIO visitou o set no dia em que Magal também estava lá. O cantor justificou a fama de chorão e foi às lágrimas quando viu o ator Filipe Bragança e a atriz Giovana Cordeiro em cena, revivendo um episódio real, que ocorreu quando o artista começava o relacionamento com Magali.

A filmagem ocorreu na quinta-feira, dia 21, no Palácio Rio Branco. Haveria também gravações em outros pontos da cidade, como Pelourinho, Elevador Lacerda e na área externa do Teatro Castro Alves. Apesar de a história ser baseada no romance real de Magal e Magali - a coincidência dos nomes é verdadeira -, há muitas licenças para tornar a história mais interessante. Aquele encontro que se passa no Palácio Rio Branco aconteceu, na verdade, no antigo Hotel Meridien.

Mas a música que embala o casal no filme é a mesma que o embalou naquela noite num dos hotéis mais badalados da cidade: Olha, composição de Roberto e Erasmo Carlos, um dos clássicos do repertório do Rei.

"Vim a Salvador e convidei ela pra jantar. Tinha um pianista e pedi para cantar acompanhado por ele. A música que me ocorreu foi 'Olha'. A letra diz tudo que eu sentia", lembra Magal.

A paixão nasceu de forma arrebatadora, ao menos por parte dele. Magal estava num programa de TV comandado por Fernando José, radialista que mais tarde viria a ser prefeito de Salvador. Viu um grupo de estudantes participando de um concurso de beleza. Bateu o olho em Magali e se apaixonou imediatamente, sem saber sequer o nome dela. Sem ter sequer trocado ao menos uma palavra com a adolescente.

Um assessor de Magal foi à casa da menina, convidá-la para jantar com o astro, a pedido do próprio cantor. Mas a mãe da garota negou o convite, sem que a filha nem soubesse do galanteio. Depois, de muita insistência, meses depois, ela acabou autorizando a filha a ir a um jantar com o ídolo no hotel. Num dos três primeiros encontros com Magali, ele se declarou: "Disse a ela que era a mulher da minha vida, que queria que fosse mãe de meus filhos. Ela pirou, perguntou 'baseado em quê você diz isso?'. 'Baseado no amor que tô sentindo e que nunca senti na vida', respondi", conta, já às lágrimas, Magal.

O diretor Paulo Machline diz que quer mostrar "o Magal que ninguém conhece". "Não é o cara que sobe no palco e enlouquece as fãs. Quero mostrar o Magal que se apaixona. O Magal que contraria seu empresário, porque ele [o empresário] não queria que Magal se relacionasse com uma mulher apenas, porque ele achava que assim Magal ia perder fãs e fazer menos shows". Segundo Machline, há muita liberdade no roteiro em relação à história real. "Diria que uns 70% são ficção, embora o roteiro seja baseado na história de amor deles", estima o cineasta.

Filipe Bragança, que atou na série Dom, do Prime Video, interpretando a versão jovem do pai do protagonista, regravou as canções de Magal com a própria voz.

"Eu já canto há algum tempo. Sou ator, não me considero cantor. Mas já fiz musical e usei o canto em meu trabalho. Então, [gravar as canções], foi tranquilo e divertido", revela o ator.

Filipe, de 21 anos, é de uma geração que não faz ideia do sucesso que Magal fazia nos anos 1970. Mas, depois de muitas oscilações na carreira, o cantor, finalmente, se prepara para mais um momento de ápice: além deste filme, há um documentário sobre sua carreira que chega aos cinemas no ano que vem, Me Chama Que eu Vou. E não para aí: vem ainda uma série no Star Plus, streaming do grupo Disney; um musical sobre sua história e uma exposição que será realizada em São Paulo saudando os mais de 50 anos de carreira dele.