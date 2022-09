Filme investiga golpes políticos na América Latina 

A longa tradição de golpes de estado na América Latina é investigada no A Fantástica Fábrica de Golpes, dos jornalistas baianos Victor Fraga e Valnei Nunes, ambos radicados em Londres. Depois de estrear no Festival de Havana, no ano passado, e passar por vários festivais na Europa, a produção ganha uma série de lançamentos no Brasil.

Em Salvador, a estreia será nesta quarta (7), às 19h30 da Saladearte - Cinema do Museu, precedido de Superoutro, de Edgard Navarro. A sessão será seguida do debate Sete de Setembro: Loucura Coletiva ou Fake News?, com participação de Edgar Navarro, do diretor Victor Fraga e do ex-deputado Jean Wyllys, por videoconferência.

Jean Wyllys é um dos entrevistados do filme, ao lado da ex-presidete Dilma Roussef, do cantor Chico Buarque de Holanda e do jornalista Glenn Greenwald, entre outros. “É um filme politico, no entanto, é um filme que levanta questões. Um filme que vai fazer questionamentos, para que as pessoas reflitam. E o papel do Cinema é fazer com que as pessoas pensem”, afirma Victor.

A trilha sonora original é assinada por Erika Nande, com canções compostas pelo icônico Chico Buarque e interpretadas pelos jovens artistas Francisco El Hombre e Josyara.