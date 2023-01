Filme italiano ‘7 Mulheres e um Mistério’ é o mais visto em língua não inglesa

O filme italiano 7 Mulheres e um Mistério atingiu o topo do ranking mundial de produções em língua não inglesa mais assistidas na Netflix. Dirigido por Alessandro Genovese, longa chegou a essa posição na semana passada.



O divertido filme de mistério é na verdade remake do longa de 2002 dirigido por François Ozon, 8 Femmes/ 8 Mulheres. Nesta nova versão, o elenco conta com Ornella Vanoni, Margherita Buy, Sabrina Impacciatore, Micaela Ramazzotti e Luisa Ranieri e mostra a história de sete mulheres que ficam presas em uma casa para desvendar o assassinato do patriarca da família na véspera de Natal.



Números

7 Mulheres e Um Mistério, suspense de comédia italiano, atingiu o topo da lista de filmes em língua não inglesa na Netflix, com 9,98 milhões de horas assistidas. Outras obras se mantêm no ranking mundial, caso do norueguês O Troll da Montanha, a comédia romântica mexicana Natal Outra Vez?, o mistério espanhol As Linhas Tortas de Deus, a aventura indonésia Os 4 Malfeitores, o filme de ação italiano Meu Nome é Vingança e o drama alemão Nada de Novo no Front.



Já na parte das séries em língua não inglesa, o suspense distópico Alice in Borderland conquistou duas posições, com as temporadas 1 e 2 chegando à marca de 30,22 milhões e 74,3 milhões de horas de visualização, respectivamente, o que faz a série japonesa que é inspirada em graphic novel de Haro Aso tornar-se a que tem mais horas assistidas em uma semana.



Entre as mais novas no ranking mundial figuram o drama coreano A Lição (25,41 milhões de horas) e os mexicanos Mãe Só Tem Duas (22,49 milhões de horas) e A Rainha do Tráfico (22,41 milhões de horas).



E há ainda a volta à lista de outros títulos coreanos, como Alquimia das Almas (Parte 2) e o reality de namoro Solteiros, Ilhados e Desesperados. Tem também os colombianos Canto para Não Chorar: Arelys Henao e Até que o Dinheiro nos Separe.