Filme libanês abre discussão na segunda edição do Cinepapo

Insulto gera outros insultos e consequências negativas ou violentas. Essa é a temática discutida na segunda edição do Cinepapo – Inquietações Contemporâneas, após a exibição do filme libanês O Insulto, de Ziad Doueiri, com mediação de Marcelo Sá (sócio da Saladearte) e do psicanalista Marcelo Veras.

O projeto contará com dez sessões gratuitas, numa quinta-feira de cada mês, e após a exibição acontecerão conversas com os espectadores a partir de situações atuais. O acesso será realizado com a retirada de senha, a partir das 14h, na bilheteria do cinema.

A trama acompanha um cristão libanês que rotineiramente rega as plantas de sua varanda. Certo dia, acaba molhando um refugiado palestino, por acidente, e o episódio toma dimensão nacional.

Serviço

O quê: Projeto CINEPAPO - Inquietações Contemporâneas l 2ª Edição

Onde: Saladearte Cine Daten – Paseo, Itaigara

Quando: Quinta, dia 21 de novembro, às 18h30

Gratuito