Filme mostra a responsabilidade de apresentar o mundo à criançada

Quem convive com crianças sabe: às vezes, é difícil apreender o mundo pela lente delas. Mais complicado ainda é tentar fazê-las compreender as regras do mundo adulto. Mas, em alguns momentos, basta uma dose de empatia para resolver essa equação.

É mais ou menos assim a premissa da relação que se estabelece entre o documentarista Johny (Joaquin Phoenix) e seu sobrinho Jesse (Woody Norman) no belo Sempre em Frente. No filme de Mike Mills (Toda Forma de Amor/2010, que deu o Oscar a Chistopher Plummer), Johny precisa cuidar de Jesse enquanto a irmã dele viaja. Estranhos no princípio, conseguem superar a barreira e se tornam grandes parceiros.

Veja o trailer de Sempre em Frente:

Antes de conviver com Jesse, Johny já trabalhava num projeto que consiste em entrevistar crianças de diversas origens sociais e étnicas, perguntando a elas o que pensam sobre o mundo e o futuro. Ao longo do processo de convivência, ele incorpora o garoto ao projeto. O filme traz trechos de depoimentos verídicos de vários pequenos, e as cenas até se integram relativamente bem ao todo do longa.