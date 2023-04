Filme 'O homem que jogava demais' será lançado na Câmara Municipal de Uauá

O filme documentário o “O homem que jogava demais” – uma homenagem ao craque Denílson Cardoso Peixinho, será lançado na Câmara Municipal de Uauá, no próximo dia 21 de abril, às 10h. O roteirista Felisberto Bulcão e o produtor Raphael Ângelo juntaram a grande paixão pelo futebol em uma ideia única.

“O nome de Denílson foi trazido para a pauta por Raphael, juazeirense que passou a infância em Uauá e conheceu a performance do craque. Rapha foi taxativo e defendeu que em Uauá tinha um cara que era melhor do que Bobô. Após as contestações de todos, ele reforçou que amava futebol por causa de Zico, Maradona e Denílson. Depois de tamanha demonstração de admiração daquele que, reconhecidamente, é a maior autoridade futebolística do grupo, decidimos iniciar o projeto”, disse Felisberto Bulcão.

O produtor Raphael Ângelo também abraçou a ideia de produzir o documentário e, alguns meses depois, a pequena equipe composta por Bulcão, sua filha Liz e Brust, cruzou o estado.

Além de Espedito Magrini, locutor esportivo e de Uauá, participam também do filme Zé Cobrinha – ex-jogador e amigo de Denílson – Jakson, seu ex-treinador – o ex-jogador Wagner Loiola e outras

personalidades da região.

Lançamento oficial:

Data: 21 de abril de 2023

Horário: às 10 horas

Local: Câmara Municipal de Uauá-Ba

Entrada franca