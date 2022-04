Filme que deu Oscar a Jessica Chastain chega ao streaming

Filme vencedor do Oscar 2022 nas categorias melhor atriz (Jessica Chastain) e melhor maquiagem, Os Olhos de Tammy Faye chegou nesta quarta (6) à plataforma Star+. A produção do longa é uma cinebiografia trabalhada com o documentário homônimo de Fenton Bailey e Randy Barbato, ambos do reality show RuPaul’s Drag. O filme, dirigido por Michael Showalter, conta a história agitada da icônica Tammy Faye Messner, a maior apresentadora gospel da TV norte-americana ao lado do seu marido Jim Bakker (Andrew Garfield).

Por algum tempo, Bakker foi alvo de investigações do FBI por lavagem de dinheiro e conduta sexual imprópria. Então, durante as décadas de 1970 e 1980 tiveram suas carreiras em destaque, da ascensão à queda. Vindos de origem humilde, eles conseguiram desenvolver a maior rede de radiocomunicação religiosa do mundo e conquistaram muito respeito e prestígio entre os setores midiáticos, através da representação das mensagens de amor, aceitação e prosperidade.

No entanto, os rivais passam a conspirar contra as suas conquistas, tentando derrubar esse império. O filme busca remontar o caminho percorrido por Tammy Faye para superar os ataques e ter de volta tudo que construiu. Para interpretar o papel de Tammy Faye, Jessica Chastain passou 7 anos estudando a personalidade da religiosa. Chastain declara ter absorvido outro tipo de performance intimista, bem como uma linguagem de afeição e compaixão própria de Tammy. Contudo, bem diferente da imagem que a imprensa reproduzia do seu perfil.

“Quando todos viraram as costas para as pessoas com HIV e AIDS, ela convidou um pastor gay que tinha AIDS para estar em seu programa. Ela também apresentou programas da rede Praise The Lord durante todo o dia, escreveu quatro livros e lançou 24 álbuns. Ela nunca foi paga por nada disso, deu todo seu dinheiro para a igreja”, conta a atriz.

Veja o trailer de Os Olhos de Tammy Faye: