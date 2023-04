Filme sobre Barbie ganha novo trailer e tem Dua Lipa como sereia

Poucas horas depois de revelar uma série de novos pôsteres, Barbie ganhou um novo teaser que mostra um pouco mais do mundo em que vive a personagem de Margot Robbie.

Assista:

Além de Robbie, a prévia mostra um pouco mais do Ken de Ryan Gosling, que nutre uma rivalidade intensa com seu homônimo vivido por Simu Liu.

Margot Robbie e Ryan Gosling interpretam as versões "tradicionais" de Barbie e Ken no filme, enquanto as outras bonecas são vividas por nomes como Dua Lipa, Hari Nef (Transparent), Emma Mackey (Sex Education), Ana Cruz Kayne (Adoráveis Mulheres), Sharon Rooney (My Mad Fat Diary), Issa Rae (Insecure), Kate McKinnon (Saturday Night Live), Nicola Coughlan (Bridgerton) e Alexandra Shipp (X-Men: Apocalipse).

Enquanto isso, os Kens são Kingsley Ben-Adir (The OA), Scott Evans (Grace and Frankie), Simu Liu (Shang-Chi) e Ncuti Gatwa (Sex Education). Os pôsteres também revelam os visuais de Emerald Fennell (The Crown) como Midge e Michael Cera (Juno) como Allan.

Por fim, alguns atores interpretam personagens humanos no filme, incluindo America Ferrera (Superstore), Ariana Gleenblatt (65 - Ameaça Pré-Histórica), Helen Mirren (A Rainha), Will Ferrell (O Âncora), Connor Swindells (Sex Education) e Jamie Demetriou (Fleabag).

O comando do filme fica por conta de Greta Gerwig, de Adoráveis Mulheres e Lady Bird. A cineasta indicada ao Oscar também assina o roteiro ao lado de Noah Baumbach. O filme tem estreia marcada para 21 de julho.