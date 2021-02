Filme sobre Conceição e Orlando Senna abre Panorama Internacional Coisa de Cinema

O Amor Dentro da Câmera, de Lara Beck Belov e Jamille Fortunato, estreia nesta quinta-feira (25), abrindo a programação do XVI Panorama Internacional Coisa de Cinema na Sessão Competitiva Nacional e estará disponível por 24hs online e gratuito, desde as 0h até as 23h59 desta sexta.

Panorama Coisa de Cinema revela diversidade da filmografia nacional

O filme conta a história de amor de Conceição e Orlando Senna, um romance de mais de 50 anos que se mistura com a história do cinema brasileiro e latinoamericano. Para assistir a este e a todos os outros que integram a programação do festival basta acessar o site do Panorama e fazer o cadastro gratuitamente.

O Panorama segue até 3 de março, com seis longas e 18 curtas. Inscrições: https://xvi-panorama.coisadecinema.com.br/ ​​​​​​​