Filme sobre Whitney Houston chega à HBO; confira outras estreias

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY - A HISTÓRIA DE WHITNEY HOUSTON (7/4)

Descoberta por Clive Davis, executiva de uma gravadora, Whitney Houston sai da obscuridade à fama internacional nos anos 80 para se tornar uma das maiores cantoras de sua geração. Estrelando Naomi Ackie, Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie e Nafessa Williams.



AS MÚMIAS E O ANEL PERDIDO (14/4)

Três múmias antigas chegam em Londres nos dias de hoje e embarcam em uma viagem em busca de um anel antigo pertencente à família real, roubado pelo ambicioso arqueólogo Lord Carnaby. Esta comédia animada apresenta as vozes de Joe Thomas, Eleanor Tomlinson e Celia Imrie.



O AMOR DÁ VOLTAS (14/4)

André é um jovem médico que acaba de voltar de cuidar dos doentes na África e descobre que tem trocado cartas de amor não com sua namorada de longa data, mas com a irmã dela. Esta comédia romântica é protagonizada por Cleo, Igor Angelkorte, Juliana Didone e Klebber Toledo.



PEQUENA MAMÃE (21/4)

Nelly, de oito anos, acaba de perder sua querida avó e está ajudando seus pais a limpar a casa de infância de sua mãe. Um dia, sua mãe sai abruptamente e Nelly conhece uma menina de sua idade enquanto constrói uma casa na floresta. Este drama de fantasia é protagonizado por Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Stéphane Varupenne e Nina Meurisse.



AS AGENTES 355 (21/4)

O agente da CIA Mason "Mace" Brown une forças com uma agente alemã rival, uma especialista em informática de ponta e uma psicóloga colombiana, quando uma arma ultra-secreta cai nas mãos de um grupo de mercenários. Juntas, as quatro mulheres embarcam numa missão de ritmo acelerado para salvar o mundo, mantendo-se um passo à frente de uma figura misteriosa que está acompanhando cada movimento delas. Estrelando Jessica Chastain, Penélope Cruz, Fan Bingbing, Diane Kruger e Lupita Nyong'o.



FÁTIMA: A HISTÓRIA DE UM MILAGRE (28/4)

Um teste de fé se desdobra no ápice da Primeira Guerra Mundial, enquanto segredos são revelados a três corajosas crianças portuguesas através de uma série de aparições, enquanto sua família duvidosa e funcionários governamentais agressivos tentam silenciá-los. Este drama é protagonizado por Joaquim de Almeida, Goran Višnjić, Stephanie Gil e Alejandra Howard.