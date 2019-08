Filme Yesterday mistura história de amor com canções dos Beatles

Já imaginou como seria o mundo sem as canções dos Beatles? O roteirista Richard Curtis (dos divertidos Quatro Casamentos e Um Funeral e Um Lugar Chamado Notting Hill) se aliou ao diretor Danny Boyle (Quem Quer Ser um Milionário) e, juntos, criaram a comédia Yesterday, em que Himesh Patel (da série EastEnders) vive Jack Malick, um jovem que, depois de sofrer um acidente de ônibus durante um bizarro apagão mundial, acorda num mundo paralelo em que os Beatles nunca existiram.

Mas, como ele é o único que conhece a banda mais famosa da história, decide pegar uma carona nas canções de Paul, John, Ringo e George e as interpretar à sua maneira. Com uma ajuda de sua agente Debra e seu roadie Rocky (Joel Fry, de Game of Thrones), a fama de Jack explode. O problema é que, enquanto desfruta do sucesso, Jack corre o risco de perder Ellie (Lilly James, de Mamma Mia!), a única pessoa que sempre acreditou no talento dele.

E, como pedem as canções dos Beatles, Yesterday é também um filme de amor. Boyle e Curtis defendem que o objetivo do filme era fundir a verdade emocional da música dos Beatles com uma história de amor digna de suas canções. Boyle diz: “Alguém disse alguma coisa sobre o número de vezes em que a palavra ‘amor’ aparece nas canções dos Beatles em comparação com a Bíblia. Os Beatles vencem por uma margem extraordinária. Espero que as pessoas se lembrem disto neste filme: que é uma história de amor”.