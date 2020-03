Filmes baianos são exibidos na TVE nas noites de sexta-feira

A produtora de audiovisual baiana Modupé garantiu uma parceria com a TVE para o início de 2020. No mês de março, a emissora transmite cinco curtas e um longa-metragem da produtora, todos dirigidos pelo casal de cineastas Susan Kalik e Thiago Gomes. As sessões acontecem em três sextas-feiras do mês (dias 6, 13 e 20), sempre a partir das 22h30. Entre os filmes da lista está As Balas que Não dei ao meu Filho, que conta a história do policial Jessé e do seu filho adolescente, Martinho. Ao chegar em casa do trabalho tarde da noite, ele não encontra o garoto em casa. Por um grupo de Whatsapp do pelotão, recebe a informação de uma ocorrência na região em que moram. A tensão aumenta quando chegam fotos de jovens mortos durante a ação policial.O filme conquistou o prêmio Aquisição Elo Company, do Festival Internacional Panorama Coisa de Cinema.

Ganhador de diversos troféus, dentre eles o de Melhor Curta pelo Júri da Associação Baiana de Cinema e Vídeo, Braseiro (2013) é outro filme da lista. Na trama, que se passa no Sertão nordestino no início do século XX, passado e presente se cruzam no jogo dos destinos emaranhados. Numa casa em ruínas, avó, pai, mãe e filho tentam encontrar uma maneira de salvar o filho mais velho, que foi pego roubando nas terras do vizinho.

Os outros três filmes são Ainda Te Amo; Cassiano, o Caso de Ester; e Cores e Flores para Tita, que foi escolhido como Melhor Roteiro na Mostra Sesc de Cinema da Bahia e foi agraciado com o Prêmio de Aquisição na Mostra Sesc Nacional.

Dia 06/03

BRASEIRO

AS BALAS QUE NÃO DEI AO MEU FILHO

Dia 13/03

CASSIANO O CASO DE ESTER

AINDA TE AMO

Dia 20/03

CORES E FLORES PARA TITA