Dois filmes baianos têm destaque na 11ª edição do Cinefantasy – Festival Internacional de Cinema Fantástico, considerado o maior e mais importante festival do gênero fantástico no Brasil, que acontece desta sexta (16) até o dia 29, de forma online, na plataforma Belas Artes à La Carte, com acesso em todo território nacional. Os baianos são Rosa Tirana, de Rogério Sagui, e Voltei!, de Ary Rosa e Glenda Nicácio.

O festival apresenta uma seleção com mais de 150 filmes nacionais e internacionais de 70 países, com 15 mostras competitivas (2 longas e 13 de curtas, entre elas as mostras Mulheres Fantásticas, Fantástica Diversidade e a novidade deste ano, a mostra Fantastic Black Power - que são pioneiras no gênero fantástico no Mundo!). Todos os títulos das mostras competitivas concorrem ao Troféu José Mojica Marins. Os filmes brasileiros vencedores são indicados para o disputado Prêmio Fantlatam e outros prêmios.

A Sessão de Abertura, nesta sexta (16), às 18h, tem exibição do aguardado Horror Noire: a História do Horror Negro, documentário inédito no brasil sobre a presença - ou ausência – de negros nos filmes de terror na história do cinema. Importante: o filme terá apenas 1.000 acessos gratuitos.

O grande homenageado desta edição é o diretor e artista Neville D’Almeida, um dos maiores ícones do cinema nacional (A Dama do Lotação, Matou a Família e Foi ao Cinema, Navalha na Carne), com uma retrospectiva e uma entrevista exclusiva.

A programação paralela conta com atividades formativas (curso com o diretor argentino Hernán Moyano, workshops, etc), além de bate-papo com o produtor Rodrigo teixeira, debates com as participações de Grace passô, Jefferson De, Mariana jaspe, entre outros.