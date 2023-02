Filmes do Oscar estão na reabertura do Metha Glauber Rocha

O Cine Metha Glauber Rocha retoma a partir desta terça-feira a sua programação, depois do recesso de Carnaval. Entre as atrações, está a pré-estreia de Mato Seco em Chamas, de Adirley Queirós e Joana Pimenta. O documentário sobre as ‘gasolineiras’ de Brasília será exibido às 19h30, na Sessão Vitrine do Cine Metha - Glauber Rocha, projeto com ingressos por R$15,00 (inteira) e R$7,50 (meia).

A trama se desenvolve na cidade satélite de Ceilândia e é apresentada por Léa, que reproduz uma história famosa no presídio feminino da Colmeia: Gasolineiras de Quebradas. Essas mulheres tiravam petróleo de oleodutos locais, produziam gasolina numa estrutura própria e vendiam o combustível para motoboys da região.

Para quem está acompanhando os concorrentes ao Oscar, o Cine Metha exibe o recordista em indicações deste ano Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, às 18h30, terça e quarta-feira. A programação tem ainda Triângulo da Tristeza, de Ruben Östlund, indicado em três categorias do Oscar, incluindo Melhor Filme (16h20 e 19h10, terça e quarta). Também estão em cartaz Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania e Gato De Botas 2 – O Último Pedido.

Os horários de exibição estão no site cinemethaglauberrocha.com.br, onde também é possível comprar os ingressos com antecedência. As entradas para sessões regulares custam entre R$20,00 (terças e quartas) e R$24,00 (quinta a domingo). Quem tem direito a meia entrada paga R$10,00 e R$12,00, respectivamente.

Inaugurado em 2008, o Cine Metha - Glauber Rocha mantém viva a história da área em frente à Praça Castro Alves, que sedia salas de cinema desde 1919. O espaço tem agora o patrocínio e apoio institucional do grupo empresarial baiano Metha S/A.