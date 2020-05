Filmes premiados de cineasta baiana serão exibidos de graça na TV e internet

Os amantes do cinema baiano têm uma boa pedida para o fim de semana. Os filmes da cineasta baiana Ceci Alves serão exibidos de graça na TV e internet. A cada dia, será possível conferir diferentes obras.

Para a quarentena, foram escolhidas três premiadas produções cinematográficas. Neste sábado (9), serão exibidos os curtas “Doido Lelé” e “Da Alegria, do Mar e de Outras Coisas”, dirigidos por Ceci Alves dentro do projeto ConexãoFGM, da Fundação Gregório de Mattos.

Para assistir, basta escolher a plataforma (computador, smart TV, tablet, celular ou qualquer dispositivo eletrônico com acesso à internet) e acessar o canal do YouTube da FGM. Os filmes ficarão disponíveis na plataforma a partir das 7h do sábado, saindo do ar às 0h do domingo.

Já o filme O Velho Rei (2013) será exibido na segunda-feira (11), na Sessão Cinemateca da Bahia na grade da TVE Bahia, às 21h30. A obra conta com autores como Antônio Pitanga e integrará o programa chamado Afeto, que exibirá curtas com encontros e docilidade.