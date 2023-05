Filomena Bagaceira, Estakazero e Tio Barnabé animam Arraiá do Bela Vista

A Praça Central do Shopping Bela Vista será palco de atrações diárias, começando na quarta-feira (24), pelo show da banda Filomena Bagaceira. Para celebrar o período junino, o espaço também contará com apresentações de quadrilhas, aulas de forró, orquestras sinfônicas, casamento, trio nordestino e muita diversão.

As atrações gratuitas começam sempre às 18 horas. Entre os destaques da programação, que segue até 25 de junho, estão grandes artistas, como Estakazero, Seu Maxixe, Cueca Branca e Tio Barnabé.

O tradicional Arraiá do Bela, que chega a sua 9ª edição, trará neste ano um mês inteiro de shows, apresentações de quadrilhas, aulões de forró, orquestras sinfônicas, casamento e trio nordestino. Destaque também para o cenário repleto de girassóis onde as tradições juninas ganham vida. Para a diversão ficar completa, o espaço contará ainda com barraquinhas de comidas típicas e atrações de lazer, com Roda Gigante, tiro ao alvo, pescaria e óculos de realidade virtual, para os apaixonados por tecnologia.