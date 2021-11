FilteBahia reúne produções de 18 companhias

Desafiando as dificuldades impostas pela pandemia, os festivais de teatro têm encontrado seus próprios caminhos para acontecer. O FilteBahia - Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia, por exemplo, acontece de 22 a 28, de forma online e gratuita e reunindo 18 grupos nacionais e internacionais, além de atividades formativas. Tudo com transmissão pelo YouTube Filte Bahia .

“ Nós queremos valorizar os esforços de tantos artistas que fizeram do criar um modo de vida e de contribuir para que o mundo subjetivo pudesse emergir como pequenas faíscas no enfrentamento da aridez de um país assolado pela peste”, resume Luis Alonso-Aude, diretor artístico do festival, que é realizado pelo Coletivo Oco Teatro Laboratório.

Da Bahia, participam os grupos Terceira Margem, Roberta Nascimento, Coletivo Duo, Cia Baiana de Teatro Brasileiro, Cia de Teatro Avatar/Núcleo Caatinga e Teatro Popular de Ilhéus. O time nacional se completa com Marconi Bispo e Emisandra Helena (PE); Teatro do Concreto (DF); Grupo Erosão (RJ); Cia Lumiato Teatro de Formas Animadas (DF); Companhia de Teatro Íntimo (RJ); Outra Margem/ Andrea Duart e Andreia Pires (CE) e Ateliê 23 (AM). Já as atrações internacionais são Any Luz Correa Orozco (Colômbia), Pedro Vilela (Brasil/ Portugal), Cia Circolando (Portugal) e uma co-produção entre Vendimia Teatro (Colômbia) e Núcleo 2 Coletivo Teatro (Brasil).

A programação será aberta nesta segunda-feira (22), às 15h, com a obra Carta para as Futuras Gerações, de Roberta Nascimento, será transmitida por WhatsApp e veiculada na RNLP - Rádio Nova da Língua Portuguesa ouvida em 98 países, nos 5 continentes. Às 17h tem o monólogo Jonas: Dentro do Grande Peixe, do Coletivo Duo, com o ator Saulus Castro e encenação de Rino Carvalho. E às 20h a montagem colombaiana Curadoria - Palestra Performance, com Any Luz Correa Orozco.





Gota D'Água faz uma releitura da peça escrita por Chico Buarque ( Foto: Larissa Lacerda/Divulgação)

Destaques da mostra de espetáculos

Entre as atrações da mostra, está Gota D’água, da Companhia Baiana de Teatro, com direção de Augusto Nascimento e Vinícius Lírio, uma montagem da obra escrita por Chico Buarque e Paulo Pontes em 1975, que adaptava a tragédia clássica “Medeia”, de Eurípedes, para a realidade do Rio de Janeiro. A nova versão é ambientada no Subúrbio Ferroviário de Salvador.



Outro destaque é a portuguesa Cia. Circolando que apresenta o espetáculo Noite, com direção de André Braga e dramaturgia de Cláudia Figueiredo. Com linguagem experimental, que mistura teatro, dança música e artes plásticas, a peça parte de obras do poeta lusitano Al Berto (1948-1997) para tratar da noite nos subúrbios e subterrâneos da cidade.



A companhia baiana Teatro Terceira Margem explora a metalinguagem em Ensaio para uma Redenção. A trama acompanha a jornada de Mané, que, em meio às suas peripécias, se perde em sua cidade natal e se descobre poeta. Na busca pela redenção, ele se defronta com figuras que dialogam sobre questões como a vida e a morte, o pertencimento, a resistência, o amor, a guerra e a complexa arte de se viver em sociedade.



A carioca Companhia de Teatro Íntimo encena Vizinhos, de Renato Farias, que propõe uma reflexão sobre identidade, solidariedade e o conceito de família. Na trama, que se passa na pandemia, o jovem negro Matheus acabou de chegar dos EUA para visitar sua família adotiva e tentar descobrir informações sobre seus parentes biológicos. Ele se torna vizinho de Renato, um técnico de natação branco de 50 anos. A relação entre os dois tem momentos de tensão e irritação, mas também de amizade e cumplicidade.



Já o grupo brasiliense Teatro do Concreto encena Se eu Falo é Porque Você Está Aí, com direção Francis Wilker e João Turchi, que estabelece um diálogo entre a peça “Dias Felizes” (1961), de Samuel Beckett, e marcos da história recente do Brasil desde a inauguração de Brasília, em 1960.



Atividades paralelas

O festival também abriga o IX Colóquio Internacional Cênico da Bahia 2020, com o tema Artes da Cena: Visões do Agora e Curadorias do Presente e que tem a proposta de debater as formas de produção que foram produzidas através do meio virtual, fenômeno provocado pelo isolamento durante a pandemia. A série de diálogos, que acontece de 22 a 24 de novembro, das 9h às 12h é uma parceria entre o Oco Teatro Laboratório e o PPGAC - Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia. Outra atividade paralela é o NORTEA – Núcleo de Laboratórios Teatrais do Nordeste é um encontro entre companhias de teatro nordestinas que tem como objetivo a troca de experiências e a reflexão a partir dos trabalhos desses artistas e acontece nos dias 22 e 23, das 14h às 16h. A programação ainda conta com oficinas e laboratórios, através do Zoom, nos dias 24 e 25. Inscrições para todas as atividades acontecem na plataforma Sympla. O FilteBahia tem o apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia”.



SERVIÇO

FilteBahia2021 - Festival Latino-Americano de Teatro da bahia

De 22 a 28 de novembro de 2021

Consulte a programação completa em https://bit.ly/3c214yN e no site www.filte.com.br/.