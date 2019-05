Filtro que deixa usuários com 'cara de criança' vira febre na web

O Snapchat voltou a chamar atenção essa semana depois de lançar um filtro que transforma qualquer pessoa em criança de novo. O recurso viralizou na internet e fez a rede social ressurgir entre os usuários brasileiros, que passaram a baixar o aplicativo novamente, depois de meses utilizando o Stories do Instagram como substituto.

(Foto: Reprodução)

Apesar do sucesso do recurso entre os usuários, a plataforma não o manteve disponível para todos os usuários. Um dos que criticou a decisão foi o padre Fábio de Melo. "É só o @Snapchat descobrir que as pessoas gostaram de um filtro que ele imediatamente retira do ar", escreveu o padre, que é bastante ativo no uso de redes sociais. No entanto, ainda é possível usar o recurso na plataforma pegando o filtro de quem já usou.

Além do filtro rejuvenecedor, a plataforma também lançou uma lente no qual você pode ver como ficaria sua versão masculina, ou feminina.

Como usar:

- Ao abrir o Snapchat em um aparelho Android, aperte a seleção de filtros, representada por aquele emoji sorridente ao lado do botão de tirar foto;

- depois de escolher o filtro de bebê, marcado por uma face de boca aberta e orelhinhas, encaixe o rosto transformado no molde azul, aperte a câmera e aguarde;

-alguns segundos depois o filtro transforma o rosto em uma versão bem mais jovem;

- se a imagem ficar boa, aperte o botão de tirar foto (aquele círculo maior ao redor do símbolo do filtro);

(Foto: Reprodução)

No Twitter, muita gente também comentou (e comemorou!)o retorno triunfal do Snapchat: