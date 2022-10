Fim da linha: Lucho González não é mais o técnico do Ceará

Lucho González não é mais técnico do Ceará nesta reta final de Brasileirão. O anúncio oficial foi feito na tarde desta sexta-feira (28). O treinador já estava na corda bamba após oito jogos sem vitória e a decisão foi tomada, em comum acordo, após o retorno da equipe para o Nordeste depois da derrota para o Internacional, na quarta-feira.

"O técnico Lucho González não é mais treinador do Ceará. Profissional e clube chegaram à decisão em comum acordo. A diretoria alvinegra agradece pelos serviços prestados por Lucho e seu staff e deseja sucesso na continuidade da sua carreira", postou o clube nas redes sociais.

Além dele, os auxiliares técnicos Emmanuel de Paoli e Walter Scarinci, além do preparador físico Diego Giacchino também deixam o clube. Com isso, o auxiliar técnico permanente do clube, Juca Antonello assume interinamente o comando técnico da equipe.

Lucho esteve apenas dez jogos à frente do Ceará. Ao todo, foram cinco derrotas, quatro empates e apenas uma vitória. Atualmente, o Ceará está dentro da zona de rebaixamento, com 34 pontos e terá quatro rodadas para se salvar da degola.