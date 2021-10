Fim da linha: Ronald Koeman não é mais o treinador do Barcelona

Ronald Koeman não é mais o técnico do Barcelona. O clube anunciou a demissão do treinador nesta quarta-feira (27), após a derrota por 1x0 para o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol.

O holandês estava na equipe catalã desde agosto de 2020. Ao todo, ele comandou o time à beira do campo em 63 jogos, conquistando 37 vitórias, 11 empates e 15 derrotas.

A atual temporada do Barcelona vem sendo muito criticada. Em 13 jogos disputados até agora, foram cinco vitórias, três empates e cinco derrotas, com 16 gols marcados e 17 gols sofridos. No Campeonato Espanhol, o time ocupa apenas o 9º lugar, com 15 pontos, e vem de duas derrotas seguidas, para o Rayo Vallecano e para o Real Madrid.

Pela Liga dos Campeões, o Barça fez três duelos, acumulando duas derrotas e apenas uma vitória. A campanha coloca a equipe na terceira colocação do Grupo E, com três pontos, atrás de Bayern de Munique e Benfica.