Fim da livraria? Justiça decreta novamente falência da Cultura

A liminar que a Livraria Cultura conseguiu, em fevereiro deste ano, para manter o processo de falência suspenso, foi revogada. A empresa teve a falência decretada novamente pela Justiça de São Paulo.

O recurso foi negado para manter o pedido de recuperação judicial. Segundo o G1, o juiz Ralpho Waldo De Barros Monteiro Filho citou na liminar que houve o "descumprimento do plano de recuperação judicial".

O desembargador J.B. Franco de Godoi, da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, atendeu o pedido da livraria para que o recurso fosse analisado.

"A falência da agravante, diante do global inadimplemento do plano de recuperação, tem como objetivo proteger o mercado e a sociedade, assim como fomentar o empreendedorismo e socializar as perdas provocadas pelo risco empresarial", afirma a decisão.

Vale lembrar que, desde 2015, a Cultura vem enfrentando uma forte crise após o mercado editorial encolher significavelmente. As lojas espalhadas pelo país, inclusive em Salvador, foram fechadas, restando apenas em São Paulo e Porto Alegre. Já o site, permanece realizando as vendas.