Fim da novela: Jadson acerta rescisão com o Vitória

Maior contratação feita para a temporada, Jadson encerrou o último capítulo de sua história com o Vitória. Sem atuação de grande destaque nos três meses e meio em que defendeu o clube, o jogador entrou em acordo e aceitou rescindir o contrato, que deveria vigorar até o fim da Série C do Brasileiro.

A informação foi divulgada inicialmente pelo radialista Wilton Matos e confirmada pela reportagem do CORREIO, que entrou em contato com o presidente do Vitória, Fábio Mota. "Aconteceu o acordo. Assinamos o acordo com ele e agora vai haver a rescisão", afirmou o dirigente, por telefone.

De acordo com o gestor rubro-negro, Jadson não receberá do clube nenhum tipo de multa contratual. "Ele vai receber o que ele tem direito. O salário e o que ele tem direito, como FGTS e férias. O contrato dele não tem multa e, mesmo que tivesse, a gente não iria pagar, porque ele pediu para sair, ele resolveu sair após o jogo contra o Fortaleza", disse Fábio Mota.

Na semana passada, Jadson havia desistido de assinar a rescisão de contrato de forma amigável com o Vitória. De acordo com apuração realizada pelo CORREIO na ocasião, o meia não concordava em deixar a Toca do Leão sem receber o valor integral do contrato, como a legislação estipula em casos de distrato unilateral, o que não representaria nenhuma economia para o Vitória.

A última partida do meia foi na derrota por 3x0 para o Fortaleza, dia 20, no estádio Castelão, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Ele deveria seguir com a delegação para Erechim, no Rio Grande do Sul, para enfrentar o Ypiranga-RS pela Série C, mas, de acordo com o clube, pediu dispensa para resolver problemas pessoais. Retornou para Salvador, mas não voltou a treinar na Toca do Leão.

Jadson tem 38 anos e foi contratado em dezembro como maior reforço da temporada, para ser o camisa 10 do time, mas não rendeu o esperado. Ele defendeu o Vitória em 12 jogos, 11 como titular, e marcou dois gols, ambos de pênalti.