Fim da novela? Real Madrid desiste de contratar Mbappé, diz emissora

Ao que tudo indica, o trio MMN - Messi, Mbappé e Neymar - acontecerá no Paris Saint-Germain. Faltando um dia para o fechamento da janela de transferências da Europa, o Real Madrid teria se retirado definitivamente das negociações para a contratação do atacante francês, de 22 anos. A informação é da RMC Sport.

Segundo a emissora, as conversas entre os dois clubes acabaram. Os merengues haviam oferecido 170 milhões de euros, mais 10 milhões em variáveis (R$ 1,1 bilhão, no total) para fechar com Mbappé. O PSG, porém, pediu 200 milhões de euros, ou 180 milhões mais um jogador. A proposta foi considerada inviável para o Real.

O atacante francês era o grande desejo do clube espanhol para a temporada. O jogador, por sua vez, também não escondia o desejo de se transferir para o time. Ele teria inclusive pedido para que o PSG reconsiderasse, mas sem sucesso.

Dessa forma, o Real Madrid deve tentar fechar com Mbappé a custo zero no ano que vem. O atual vínculo do atleta com o PSG vai até junho de 2022, e ele já manifestou que não pretende renovar. No início do ano, poderá assinar pré-contrato com o clube espanhol, e deixar o time francês de graça alguns meses depois.