Fim da novela: United anuncia rescisão com Cristiano Ronaldo

Semanas após uma entrevista polêmica dada pelo craque português Cristiano Ronaldo, a relação entre o camisa 7 e o Manchester United chegou ao fim. O clube anunciou na tarde desta terça-feira (22) a rescisão em comum acordo do contrato de Cristiano, que a partir de agora já pode procurar um novo clube para atuar na segunda metade da temporada 2022/23.

"Cristiano Ronaldo está de saída do Manchester United por acordo mútuo, com efeito imediato. O clube agradece pela imensa contribuição ao longo de suas duas passagens por Old Trafford", escreveu o clube em seu site oficial.

A relação entre o jogador e o United já não vinha bem há alguns meses. Desde o começo da temporada, Cristiano vem causando polêmica por seus comportamentos dentro de fora dos gramados do clube. A começar pela ausência em boa parte da pré temporada feita pelos Red Devils, quando o atacante não se apresentou na data combinada pelo elenco e faltou alguns jogos de preparação na época.

Na recente entrevista dada ao jornalista inglês Piers Morgan, que expôs todo o mau estar entre Cristiano e o United, o craque português alegou que o 'sumiço' no começo da temporada se deu por um problema de saúde de sua filha, que na época tinha seis meses. O jogador chegou a sair mais cedo de uma partida e ir embora do estádio enquanto o Manchester jogava.

Essa atitude se repetiu durante a temporada no campeonato inglês. Ao não ser aproveitado pelo treinador Erik Ten Hag, Ronaldo resolveu ir embora de Old Trafford e foi bastante criticado pela imprensa inglesa.