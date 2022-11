Fim da Série A! Veja como ficou a classificação final do Brasileirão

Mesmo com o título e a comemoração de campeão garantidos, o Palmeiras entrou em campo no Beira-Rio diante do Internacional neste domingo (13) com a expectativa de manter a invencibilidade de 22 jogos como visitante no Campeonato Brasileiro. Mas o vice-campeão nacional não deu chances e aplicou 3x0 em casa, selando a ótima campanha de Mano Menezes à frente do Colorado.

A terceira posição da Série A ficou com o Fluminense de Fernando Diniz, que enfrentou e venceu o Red Bull Bragantino por 1x0 fora de casa e chegou a 70 pontos na tabela, três atrás do Inter. O Verdão terminou as 38 rodadas com 81 pontos.

Em São Paulo, o Corinthianas brigava para se manter dentro do G4 e assegurar vaga direta na Libertadores. Mesmo com a derrota diante do Atlético Mineiro por 1x0, o Timão ficou 65 pontos e, na sequência, veio o Flamengo, com 62. Fechando as vagas diretas para a fase de grupos da Libertadores, o Athletico Paranaense bateu o Botafogo por 3x0 e no ano que vem brigará para chegar em outra final continental.

E a briga pela Libertadores foi, de fato, o que trouxe mais emoção nessa reta final de Brasileirão. Além do Galo, que já tinha uma vantagem de pontos, Fortaleza, América Mineiro, São e Paulo e o próprio Botafogo brigavam por uma vaga na pré Libertadores.

No fim das contas quem garantiu o espaço na competição foram o Galo e o Fortaleza. O tricolor cearense foi até Santos e venceu por 2x0 o Peixe. Após o apito final, ainda tiveram que aguardar o final do jogo do América, que empatava com o já rebaixado Atlético Goianiense. No último minuto em minas houve um gol marcado pelo zagueiro Germán Conti, ex-Bahia, que tirava o Fortaleza da vaga na pré Libertadores.

Para alívio de uns e tristeza de outros, o VAR viu mão de Conti no lance e o gol foi anulado, terminando 1x1 no Independência. Com isso, o Fortaleza ficou com 55 pontos e vai disputar a segunda Liberta seguida.

O São Paulo, que bateu o Goiás por 4x1, ficou 54 pontos, seguido Coelho, com 53.

Na segunda pagina da tabela, Botafogo, Santos, Goiás e RB Bragantino ficaram com as vagas de Sul-Americana, enquanto Coritiba e Cuiabá ficaram nas posições que não classificam a nenhuma competição. O alívio dos times foi fugir do rebaixamento para a Série B, que ficou com Ceará, Atlético-GO, Avaí e Juventude.

Veja a tabela final da Série A: