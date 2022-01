Fim de ciclo: Ronaldo se despede do Vitória nas redes sociais: 'Gratidão'

Após 11 anos na Toca do Leão, o goleiro Ronaldo usou as redes sociais para se despedir do Vitória. Revelado nas categorias de base do clube, o jogador de 25 anos teve o vínculo encerrado em dezembro. Foram 91 jogos com a camisa vermelha e preta.

"Vivenciei momentos de alegria e tristeza junto a todos os torcedores do Leão da Barra. Quero agradecer a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a minha formação como profissional e como ser humano. Obrigado aos que sempre torceram por mim, pelas palavras de incentivo e por serem parceiros ao longo dessa caminhada", escreveu Ronaldo em um trecho da postagem.

O Vitória até tentou ampliar o vínculo com Ronaldo, mas que as partes não chegaram a um acordo pelo reajuste salarial ao longo de 2021. O goleiro foi até afastado pelo clube, mas depois foi reintegrado ao elenco. Com isso, Ronaldo vai atuar por uma nova equipe, ainda não divulgada, nesta temporada.

Atualmente, o Vitória conta com quatro goleiros no elenco profissional, todos revelados nas categorias de base do clube. Um dos destaques do time no ano passado, Lucas Arcanjo deve seguir como titular. Caíque, Yuri e Cabral, que no momento está defendendo as cores vermelha e preta na Copa São Paulo de Futebol Clube, são as outras opções.