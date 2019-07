Fim de papo: Vadão é demitido da seleção brasileira feminina

Faltou pouco para completar um mês. No dia 23 de junho, a seleção brasileira feminina de futebol foi eliminada da Copa do Mundo após derrota para as anfitriãs francesas nas oitavas de final da competição, em peleja que só foi resolvida na prorrogação.

Vinte e nove dias depois, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu nesta segunda-feira (22) formalizar a demissão do técnico Vadão. Atual coordenador de futebol feminino, Marco Aurélio Cunha está sob análise da entidade.

É o final do segundo ciclo de Vadão à frente da seleção feminina. Foi ele o comandante das meninas na campanha do quarto lugar na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016. O treinador deixou o cargo após os Jogos, mas retornou em setembro de 2017 a convite da CBF, que tinha demitido a técnica Emily Lima, sua substituta na ocasião.

Sueca na mira

O nome preferido pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo, é a sueca Pia Sundhage, bicampeã olímpica no comando da seleção dos Estados Unidos. Ela ainda bateu na trave de um tricampeonato olímpico nos jogos do Rio-2016, quando eliminou a seleção brasileira dentro de casa e foi até a final, só caindo perante a Alemanha e garantindo a medalha de prata para seu país.

Confira a íntegra da nota publicada pela CBF:

Após um ano e dez meses, em sua segunda passagem pela CBF, o técnico Oswaldo Alvarez, Vadão, deixa o comando da Seleção Brasileira Feminina.

Vadão dirigiu a Seleção nos Jogos Olímpicos Rio 2016, ficando em quarto lugar, e em duas edições de Copas do Mundo, no Canadá em 2015 e na França em 2019. Conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Toronto 2015, além de duas Copas América, em 2014 e 2018, sendo que está última garantiu a vaga no Mundial da França e nas Olimpíadas de Tóquio 2020.

A CBF está trabalhando para a definição do próximo nome a dirigir a Seleção Feminina Principal no prazo mais curto possível. Agradecemos ao treinador Vadão pelo trabalho e dedicação, reiterando por ele nosso respeito pessoal e profissional.