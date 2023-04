Fim de romance: Gustavo e Key Alves terminam namoro após BBB 23

O relacionamento mais comentado do BBB 23 chegou ao fim. Gustavo e Key Alves anunciaram, nesta terça-feira (4), o término do namoro que começou no reality show. Através das redes sociais, o cowboy confirmou que não está mais com a jogadora de vôlei.

"Não queria que soubessem por outras pessoas, mas infelizmente isso acabou acontecendo. Nós vivemos algo bem legal e verdadeiro, mesmo na casa. Aqui fora, a gente consegue olhar as coisas de outra forma. Eu tive tempo de perceber e sentir as diferenças", disse.

Ainda no texto publicado no Instagram, Gustavo comentou que a ex-namorada é uma pessoa incrível e, por isso, decidiu terminar porque não quer machucá-la posteriormente.

Por fim, ele agradeceu pela torcida dos fãs, mas não citou se a amizade vai continuar após o termino.

Vale lembrar que os dois foram criticados após várias atitudes que os internautas não concordavam, como a intolerância religiosa que fizeram com Fred Nicácio, além das brigas e fofocas dentro da casa.