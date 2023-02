Fim de semana agitado no Solar do Unhão

De volta à ativa após a pausa carnavalesca, o Museu de Arte Moderna parece que sintetiza bem a energia de Salvador pós-cinzas: meio festa, meio recolhimento e até um pouco contemplativa. Tudo junto, mas não misturado, com uma programação que ocupa o final de semana com opções para diferentes perfis de público. Têm as exposições – três no total – música na Jam no MAM e no projeto Sollar Baía, com Jau – e uma boa seleção de filmes na Saladearte- Cinemam.

Ao chegar no Solar do Unhão, vale parar logo no Espaço Rubem Valentim, reaberto em novembro com uma exposição permanente do grande artista plástico baiano, que marcou seu centenário de nascimento (1922-1991). A sala, cuja entrada é pelo gradil assinado por Carybé – no nível da Avenida Contorno - foi reformada pelo IPAC e agora apresenta a coleção Templo de Oxalá, com 20 esculturas e 10 relevos de Rubem Valentim, um importante mostra de seu mergulho nas representações do universo afro-brasileiro.



Uma das obras da exposição permanente do Espaço Rubem Valentim, reaberto em novembro (Foto: Divulgação)

De lá, descida pode ser pelo Parque das Esculturas, apreciando a Prainha e as obras expostas pelo caminho. Este fim de semana é a última oportunidade para quem ainda não viu a mostra Utopia e Distopias, em cartaz desde setembro no Casarão e na Capela. Com trabalhos de mais de 100 artistas, pinçados do acervo do MAM – a exposição tem curadoria de Daniel Rangel e destaca o papel da arte na democracia e na cultura e dialogou com o clima tenso antes das últimas eleições presidenciais.

Os trabalhos selecionados vão em muitas direções e suportes, passando pela pintura, gravura, escultura, fotografia, video e instalação. E traz as inquietações e questionamentos de artistas consagrados, como Augusto de Campos, Leda Catunda, Maria Bonomi e Frans Krajcberb, mas também de representantes de outras searas experimentando nas artes visuais, como o cantor e poeta Arnaldo Antunes, o ex-deputado Jean Willys e o cineasta Edgar Navarro.

Já a Galeria 13 recebe a residência do coletivo Musas, cuja base de trabalho é na vizinha Gamboa. Grafiteiro e integrante do grupo, Júlio Costa explica que a ideia é levar para o MAM as ações que fazem na comunidade, como cursos, bate- papos e pintura ao vivo. A começar pela exposição de trabalhos dos grafiteiros do Nova Desordem, expostos no local. A programação é variada, já teve até oficina gastronômica com pescador e líder comunitário. No dia 1, abrindo o Mês das Mulheres, eles recebem um grupo de grafiteiras para o Chá das 5, para trocar umas ideias sobre a presença delas na cena da arte de rua.

JAM no MAM acontece neste sábado (25) (Foto: Ligia Rizerio/divulgação)

Jam no MAM - Na primeira edição pós-Carnaval, a ideia é fazer um detox do agito, vivenciando outras sonoridades produzidas por aqui. O encontro acontece no Pátio, neste sábado, das 18h às 21h, apostando na mistura entre as levadas percussivas da Bahia, do jazz

e da música instrumental brasileira. A banda Geleia Solar, grupo base da jam, recebendo convidados e convidadas e sempre aberta à improvisação. A direção artística é do músico Ivan Huol.Ingressos: de R$ 5 a R$ 40, vendidos apenas na plataforma Bilheteria Virtual.

Jau no Sollar - No domingo (26), a programação do projeto Sollar Baía retoma a partir das 16h, combinando música e gastronomia. Quem comanda o show é Jau, esticando o clima carnavalesco, só que com uma pegada mais leve. Chico e a Marana também participa. No cardápio, cerveja Tiger e comidinhas de boteco e muita música. Ingressos: R$ 90. Mais informações pelo telefone 71 98480-0955 ou pelo instagram @sollarbaia.

Saladearte - Cinemam - Um dos destaques da programação da sala é o Festival de Cinema Nacional, que exibe produções recentes, com ingressos a R$ 10. O filme deste sábado, às 13h30, é o documentário Os Encontros e as Memórias de Beth Carbalho, de Pedro Bronz. A produção se debruça no vasto acervo de imagens documentadas pela própria Beth, ao longo dos seus 53 anos de palcos e pagodes, para traçar um recorte íntimo da carreira e vida da sambista. Já amanhã, no mesmo horário, o título escolhido é o elogiado Clarice Lispector - A Descoberta do Mundo, de Taciana Oliveira. O ensaio documental foi criado a partir de uma seleção de depoimentos da escritora e entrevistas com amigos e familiares em uma costura poética de trechos adaptados da sua obra.Confira a programação completa do Cinemam no Instagram @saladearte.

SERVIÇO

Exposição UTOPIAS e DISTOPIAS (ATÉ 26/02 )

Ter a dom 13h às 18h

Exposição 100 ANOS RUBEM VALENTIM

Ter a dom 13h às 17h

Residência Artística MUSAS

Ter a Dom - 13h às 17h

Cinema/Café

SEG a SEG - 13h às 19h @saladearte_oficial

JAM no MAM

Sábado, 25/02,18h -Informações: @jamnomam



DIVERSÃO EM CASA

Repeteco de criatividade e beleza na Marquês de Sapucaí

Quem perdeu ou ficou curioso para conhecer os enredos rebuscados das escolas de samba do Rio de Janeiro pode se programar: o canal Multishow e o Globoplay exibem o Desfile das Campeãs neste sábado, a partir das 21h15. Na plataforma, a transmissão é aberta para não assinantes logados.

Direto do glass estúdio, com localização privilegiada na Praça da Apoteose, Ailton Graça, Lucinha Nobre, Mariana Gross e Milton Cunha assumem a transmissão, que tem participação de Ellen Roche, Nany People, Rhudson Vitor e Vitor Dicastro também integram a cobertura, mostrando os foliões e os bastidores da passarela do samba.

As seis melhores escolas, agora sem o peso do dia D, desfilam em ordem de colocação decrescente: Grande Rio, Mangueira, Beija-Flor, Vila Isabel, Viradouro e Imperatriz Leopoldinese - a grande vencedora deste ano. Multishow e Globoplay.



Streaming

Ofilme Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo, que lidera as indicações para o Oscar 2023 - em 11 categorias - e já acumula prêmios no Globo de Ouro, Critics Choice e Directors Guild of America (DGA), chega ao streaming nesta sexta-feira, 24. Ele passa a integrar o catálogo do Prime Vídeo. Além disso, o filme está disponível, mas apenas para aluguel, no YouTube Filmes e Google Play (R$ 11,90) e na Apple TV+ (R$ 14,90). Também está em cartaz nos cinemas