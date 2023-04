Fim de semana com teatro, mostra de cinema gratuita e bazar no parque

Pequeno e aconchegante com seus 132 lugares, o Teatro Molière, na Aliança Francesa, tem mantido uma boa e constante programação de espetáculos teatrais baianos. Depois de Maldita Seja, drama com direção de Hyago Matos, que passou por lá no mês passado, a sala na Ladeira da Barra recebe de volta o monólogo Quixeramobim, do ator Ricardo Castro, sábados e domingos, às 19h, até o final do mês de abril.

Quixeramobim é inspirada em um acontecimento verídico que se passou na cidade homônima do Ceará. Mas para não dar spoiler, o fato só é revelado durante a encenação. E é a sétima produção do ator dentro do projeto Solo Fértil, que Ricardo vem conduzindo desde 1999, com a estreia do sucesso R$ 1,99. Na Companhia de Um Homem Só, ele assina direção, iluminação, cenografia, figurino, maquiagem, trilha sonora e produção.

“Trabalho sem trégua todos os dias da semana. Toda a parte criativa é criada simultaneamente, tendo como principal objetivo, dar suporte ao intérprete, para que possa realizar sua melhor performance”, afirma Ricardo.

Segundo o ator, a montagem que tomou forma na pandemia foi criada para ser uma comédia, mas no processo de escrita teve umas reviravoltas, influenciada pela vida real. Com isso, a peça passou a ser mais “poética, dramática, com maior preocupação social” e tem a ver com o universo da infância.

A cenografia, assim como o figurino, tem influência das xilogravuras que ilustram os cordéis vendidos em feiras populares do Nordeste e da obra do pintor Alfredo Volpi, que se destaca por suas paisagens e temas populares e religiosos. A trilha sonora tem como ponto central as composições de Fausto Nilo, filho de Quixeramobim, assim como o beato revolucionário Antônio Conselheiro.

Esta é a terceira passagem da montagem pelo palco do Molière - ela já esteve no espaço em 2021 e 2022. Desta vez, a realização é da Carambola Produções, com apoio da Luminosa Produções Artísticas, atual gestora do espaço.

FICHA

Espetáculo: Quixeramobim

Onde: Teatro Molière/Aliança Francesa (Ladeira da Barra)

Quando: De 15 a 30 de abril, aos sábados e domingos, às 19h

Ingressos: R$60 | R$30, à venda na plataforma Sympla.





A primeira edição do ano do evento acontece neste sábado e domingo, no Parque da Cidade (Foto: Caio Diniz/Divulgação)

Fim de semana de garimpo no Bazar dos Bazares

Quem já aderiu à economia circular e sustentável já sabe que um bazar é aquele lugar onde é possível garimpar um objeto, roupa ou mimo a preço bacana. E se ele acontece no parque e com programação com oficinas e shows, já vale também como programa de fim de semana. Essa é a aposta do bazar dos Bazares, que realiza a primeira edição do ano neste sábado (15) e domingo (16), das 10h às 17h, no Parque da Cidade, no Itaigara.

Os organizadores garantem que dá pra encontrar roupas, livros e acessórios a partir de R$ 1. Esta edição reúne mais de 70 marcas de pequenos empreendedores de Salvador e Região Metropolitana, selecionadas pela curadoria da influenciadora Nathália Luna, criadora e coordenadora do evento.

O tradicional Flash Tattoo do evento fica por conta da tatuadora Pérola Souza. O bazar contará com ponto de coleta de doações de roupas e diversos materiais para o Projeto VIVA - Vidas Valorizadas do Nordeste de Amaralina.

Mostra Ecofalante de Cinema: filmes para debater o presente

Salvador recebe pela primeira vez a Mostra Ecofalante de Cinema - que começou na quarta-feira e segue até dia 23, no Cine Metha Glauber Rocha e na Sala Walter da Silveira. Realizado desde 2012, o festival é o mais importante evento audiovisual sul-americano dedicado a temas socioambientais. A programação baiana - que depois vai para Cachoeira e Cruz das Almas - reúne 33 filmes, representando 16 países, que falam de temas urgentes e que impactam a sociedade, como racismo, poluição e violências contra minorias. Veja a programação completa e gratuita no site www.ecofalante.org.br.

Destaques do fim de semana

The Gig Is Up: O Mundo É uma Plataforma - O filme canadense conta histórias de pessoas invizibilizadas que atuam no crescente trabalho online, dominado por aplicativos e pela inteligência artificial. A economia GIG – que engloba as formas de emprego alternativo – vale mais de 5 trilhões de dólares. Direção: Shannon Walsh. Metha Glau- ber Rocha, domingo (16), 15h30.

Diálogos com Ruth de Souza - Longa-metragem conta a história e dimensiona a importância da atriz, que inaugura a existência de atrizes negras em palcos, televisão e cinema no Brasil. O filme tem por base conversas com a diretora Juliana Vicente, também uma mulher negra. Cine Metha Glauber Rocha, sábado (15), 19h15.

Uma Sobremesa para Constance - O filme franco-argelino usa a comédia como forma de combater estereótipos racistas e ideias nacionalistas ultrapassadas, como o conceito de destreza culinária, através de um olhar sobre o cotidiano de migrantes africanos em Paris.Sala Walter da Silveira, domingo (16), 17h30.