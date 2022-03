Fim de uma era? Lewandowski pode se despedir do Bayern em breve

A era Robert Lewandowski no Bayern de Munique pode estar perto do fim. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o craque estaria insatisfeito com a diretoria bávara, e cogitaria deixar o clube no final desta temporada, caso não renove seu contrato.

Agente do jogador, Pini Zahavi confirmou, em entrevista ao Kicker, que o Bayern ainda não entrou em contato para estender o vínculo. Por outro lado, vale lembrar que o atual contrato do polonês ainda tem mais um ano de validade, e só acaba em junho de 2023.

"Posso confirmar que ainda não houve nenhum contato com o FC Bayern", disse Zahavi.

Eleito o melhor jogador do mundo, Lewandowski soma 365 partidas e 337 gols em oito anos com a camisa do Bayern. Na atual temporada, foram 43 gols em 36 jogos, uma média de 1,2 gol por jogo. O polonês é ainda o artilheiro do Campeonato Alemão, com 29 gols.