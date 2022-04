Fim de uma era: PM veta rádios de pilha em estádios de Pernambuco

Os rádios de pilha, tão tradicionais em jogos de futebol ao redor do Brasil, agora estão proibidos nos estádios de Pernambuco. A Polícia Militar do estado determinou, nesta quinta-feira (28), o veto aos objetos dentro das arenas. Também estão banidos instrumentos musicais, baterias de torcida, apitos e porta-bandeiras.

Por meio de nota, a corporação informou que a decisão foi tomada por causa do "risco à segurança", e que segue os protocolos de segurança implementados desde a Copa das Confederações, em 2013, e da Copa do Mundo no Brasil, em 2014.

"Qualquer objeto que represente ameaça à integridade dos torcedores poderá ser apreendido. A restrição se dá por questões de segurança e prevenção à violência, devido ao risco de esses objetos serem arremessados ou utilizados em possíveis brigas de torcidas", diz o comunicado.

Essa é mais uma medida imposta em Pernambuco para tentar diminuir possíveis casos de violência, seja dentro dos estádios ou nos arredores. Uma das determinações, imposta no início do ano, é de torcida única em jogos com equipes rivais. Foi assim em clássicos envolvendo Sport, Náutico e Santa Cruz.

Leia nota da PM na íntegra:

"Informamos que é vedado o ingresso de rádios de pilha, baterias, instrumentos musicais, apitos e porta-bandeiras, bem como outros objetos que representem risco à segurança. A restrição atende aos protocolos de segurança implementados desde a Copa das Confederações e da Copa do Mundo no Brasil. Qualquer objeto que represente ameaça à integridade dos torcedores poderá ser apreendido. A restrição se dá por questões de segurança e prevenção à violência, devido ao risco de esses objetos serem arremessados ou utilizados em possíveis brigas de torcidas".