Fim de uma era: Renato Gaúcho não é mais técnico do Grêmio

Renato Gaúcho não é mais o técnico do Grêmio. O fim do ciclo do treinador foi definido nesta quinta-feira (15), após reunião da diretoria do clube. A decisão foi tomada horas depois de mais uma derrota para o Independiente del Valle, que resultou na eliminação do time na terceira fase da Libertadores.

Contratado em setembro de 2016, Renato estava no comando do tricolor gaúcho há mais de quatro anos e meio. É, inclusive, o técnico da elite do futebol brasileiro que ocupou o cargo por mais tempo. No início de março, ele havia renovado contrato com o clube até o fim da temporada 2021.

O técnico, que ainda se recupera da covid-19, não esteve à beira do campo nas duas derrotas para o Del Valle, ambas por 2x1. Nas ocasiões, a equipe foi comandada pelo auxiliar Alexandre Mendes, que também deixa o Grêmio. Com a eliminação precoce, o tricolor disputará a Sul-Americana.

Até que um novo profissional seja anunciado, o treinador da equipe de transição, Thiago Gomes, deve ficar responsável pelo grupo.

Em sua terceira passagem, Renato conquistou os títulos da Copa do Brasil (2016), da Libertadores (2017), da Recopa Sul-Americana (2018), de três estaduais (2018, 2019 e 2020) e uma Recopa Gaúcha (2019). Ele se tornou o técnico com mais jogos na história do Grêmio e ganhou uma estátua na Arena do clube. Foram 308 partidas, sendo 161 vitórias, 82 empates e 65 derrotas.