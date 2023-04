Fim de uma era: Tupperware pode declarar falência em breve

Uma das marcas de utensílio domestico que mais gerou impacto nos últimos anos, a Tupperware Brands, poderá declarar falência em breve. Isso porque a empresa informou que existem “dúvidas substanciais” sobre sua capacidade de continuar vendendo.

Em comunicado divulgado ao mercado, a empresa explicou que está enfrentando diversos problemas de crédito e, por isso, recebeu uma notificação da Bolsa de Valores de Nova York sobre ter o registro cancelado.

A empresa explicou que as emendas estabelecidas no contrato inicial, tiraram a liquidez do caixa da empresa a curto prazo. Todos os financeiros feitos pela Tupperware tinham vencimento em julho de 2025, mas os contratos foram revistos no início de 2023 e, de maneira que parte do crédito rotativo foi convertida em um empréstimo a prazo de US$ 200 milhões.

A milionária de 77 anos tem tentado se mostrar mais presente para o público jovem e conseguir ter mais visibilidade, mas não conseguiu impedir uma queda nas vendas. As ações caíram quase 50% na última segunda-feira (10), conseguindo recuperar no dia seguinte.