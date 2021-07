Fim do mistério: morte de Gugu foi pivô de crítica de Zezé a Rodrigo Faro

O ânimos esquentaram neste fim de semana entre Rodrigo Faro e Zezé Di Camargo. Após o cantor dizer que o apresentador "vendia até a mãe por audiência". A indireta aconteceu porque, pouco após a morte de Gugu Liberato, o contratado da Record aproveitou o momento das homenagens ao colega para perguntar como estava a audiência do programa, sem notar que seu microfone estava aberto. À época, a atitude gerou revolta nas redes sociais.

Quem revelou o motivo da crítica, mesmo que de forma discreta, foi o próprio sertanejo. Zezé gravou um vídeo em suas redes sociais para esclarecer toda a situação porque, após seu comentário, Rodrigo Faro ficou furioso e fez um textão, pedindo que o cantor não falasse da mãe dele, Dona Vera, e respeitasse a sua trajetória.

Zezé fez questão de dizer que não quis ofender a mãe do apresentador e expôs a situação. "Eu tenho motivo pra falar isso, você sabe. Sua produção sabe disso há algum tempo. Se você insistir no assunto, eu vou pegar a montagem de dois programas que nós fizemos para mostrar porque eu estou falando isso. E é só todo mundo lembrar o que você fez na época da morte do nosso querido Gugu qual foi sua atitude", declarou Zezé em um vídeo publicado nas redes sociais.

Na época do programa, em novembro de 2019, Faro aparece bastante emocionado. Em um momento de distração, porém, é flagrado querendo saber como estava o ibope naquele momento, o que gerou reprovação dos fãs, que falaram que o sentimento dele não era sincero.

Ainda em seu Instagram, Zezé falou sobre ter citado a mãe de Faro. "Quando a gente fala isso, a gente não está falando da mãe da pessoa, a gente está falando da pessoa. Pelo contrário, a gente está exaltando, está dizendo que o cara é capaz de fazer alguma coisa contra a mãe por alguma coisa. Então, Rodrigo, você sabe que eu não falei da sua mãe. Pelo contrário, respeito muito às mães de todo mundo. Não conheço a sua mãe pessoalmente, mas respeito muito ela, como ser humano, mulher, uma senhora como ela deve ser. Eu não falei da sua mãe. Eu falei de você", disse o cantor.